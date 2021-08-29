بغداد تحتضن انطلاق أول مهرجان للمواهب الكروية

شفق نيوز/ اعلن مدير مراكز الموهبة الكروية في العراق، شامل كامل، يوم الأحد، عن افتتاح مهرجان المراكز التخصصية الاول في بغداد بمشاركة مراكز بغداد والمحافظات الاخرى.

وقال كامل لوكالة شفق نيوز، ان "المهرجان يعد الأول من نوعه في العراق وهدفه تطوير الكرة العراقية"، مبيناً ان "الخبير الانكليزي جون ويتل من بين الشخصيات الحاضرة في المهرجان الذي سيكون تحت شعار (نحو مستقبل مشرق للكرة العراقية)".

واضاف ان "المراكز التخصصية في بغداد والمحافظات حضرت الى العاصمة بمعية مدربي العراق الذين يقودون المواهب في كل مراكز المحافظات"، مؤكدا انه "لا يسمح بالدخول للأكاديمية الا للاعب الموهوب حصراً وبعد أن يخوض اختبارات مركزة".

واوضح ان "المراكز التخصصية حددت الأعمار من 10 الى 16 سنة لتنمية مواهبهم ومن ثم يتم ترحيلهم الى الاندية والمنتخبات الوطنية".

واشار كامل الى ان "المراكز تحظى باهتمام ودعم كبيرين من قبل وزارة الشباب والرياضة، وان فكرة نقل المراكز للعراق جاءت بعد الاطلاع على طرق التطوير خارج العراق".

وختم بالقول ان "المواهب تحظى في المراكز التخصصية باهتمام مختلف حيث تم توفير النقل والتغذية للاعبين وغيرها من الجوانب الداعمة الاخرى".

وكانت اللجنة الفنية والتطوير في الهيئة التطبيعية بالاتحاد العراقي لكرة القدم، قد اقامت ورشة عمل تطويرية للمديرين الفنيين للاتحادات الفرعية، والتي حاضر فيها المدير الفني للاتحاد الخبير الانكليزي جون ويتل.