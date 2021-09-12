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بغداد تحتضن انتخابات اتحاد الكرة بعد غد الثلاثاء

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-12T11:25:54+0000
بغداد تحتضن انتخابات اتحاد الكرة بعد غد الثلاثاء

شفق نيوز/ اكدت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاحد، ان المؤتمر الانتخابي الخاصة بمجلس ادارة اتحاد الكرة الجديد سيقام في بغداد بعد غد الثلاثاء.

وقال رئيس الهيئة اياد بنيان، لوكالة شفق نيوز، ان "الانتخابات ستجري في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء المقبل في فندق بابل ببغداد بحضور جميع المرشحين وأعضاء الهيئة العامة".

وبين ان "التطبيعية انجزت كل التحضيرات لاستقبال العرس الانتخابي بعد غد الثلاثاء وجهزت كل المتطلبات لانجاح هذا الامر".

واشار الى ان "الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خول الهيئة التطبيعية للاشراف على الانتخابات كما سيتواجد ممثلان عن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم لمراقبة الانتخابات".

ويتنافس على منصب رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم كل من وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ورئيس نادي الكرخ شرار حيدر، بينما هناك مرشحاً واحداً لمنصب النائب الاول لرئيس الاتحاد وهو علي جبار، ومرشحاً واحداً للنائب الثاني هو يونس محمود.

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