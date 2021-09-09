بغداد تحتضن اختبارات الحكام الدوليين للساحات المكشوفة والصالات والشاطئية

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الحكام المركزية في الهيأة التطبيعية يوم الخميس، عن انطلاق اختبارات الحكام الدوليين على الساحات المكشوفة وكرة الصالات كرة القدم الشاطئية يوم السبت المقبل في العاصمة بغداد .

وأوضحت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان اختبارات حكام كرة الصالات مع كرة الشاطئية ستقام في الساعة 5:30 صباحاً، بينما تكون اختبارات حكام الساحات المكشوفة في الساعة 5:30 عصرا.

وتجرى الاختبارات كافة في بغداد على ملعب (علي حسين شهاب) في وزارة الشباب والرياضة.

كما ستكون الاختبارات النظرية والمعرفية بعد اختبار اللياقة البدنية مباشرةً في قاعة اتحاد الكرة الرئيسية.