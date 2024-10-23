بغداد تتسلم راية عاصمة الثقافة الرياضية العربية لعام 2025

شفق نيوز/ تسلم وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد المبرقع، يوم الأربعاء، راية بغداد عاصمة الثقافة الرياضية العربية لعام 2025، ذلك بشكل رسمي في مدينة الأقصر المصرية.

وقال الناطق الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة حسام حسن، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، تسلم راية بغداد عاصمة الثقافة الرياضية 2025 من مدينة الأقصر المصرية".

ولفت حسن إلى أن "التسليم جاء ذلك خلال استقبال المبرقع، اليوم سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية قحطان طه الجنابي، بحضور المدير العام لدائرة العلاقات والتعاون الدولي".

وشكر الوزير المبرقع السفير على تسلم الراية من محافظ الأقصر مثمناً في الوقت ذاته "قرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بأن تكون بغداد منارة العلم والثقافة والأدب، عاصمة الثقافة الرياضية العربية في الدورة الرابعة بعد مدن الشارقة والجزائر والأقصر".

وأكد المبرقع أن "الوزارة بكافة ملاكاتها المختصة ستبدأ منذ الآن بالتحضير لإنجاح هذا الحدث المهم وكذلك استضافة اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في بغداد مطلع العام المقبل".

من جهته أشاد السفير الجنابي بدور المبرقع في إحتضان العراق للأحداث الشبابية والرياضية التي ترعاها الجامعة العربية مثمنا في الوقت ذاته مشاركة وفد الوزارة في المهرجان الأخير الذي أقيم في مدينة الأقصر.