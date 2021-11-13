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بغداد اولاً في ختام بطولة العراق للبيسبول والسوفت بول

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-13T17:44:55+0000
بغداد اولاً في ختام بطولة العراق للبيسبول والسوفت بول

شفق نيوز/ توج فريق منتخب بغداد بالمركز الأول في ختام بطولة العراق لمنتخبات محافظات العراق بالبيسبول والسوفت بول التي جرت في العاصمة بغداد على مدار ثلاثة أيام.

وحقق منتخب بغداد في المباراة النهائية للبطولة فوزا صعباً علي منتخب ميسان بنتيجة 8-7  ليحتل منتخب ميسان المركز  الثاني فيما احتل منتخب كركوك المركز الثالث.

وكان فريق منتخب كركوك حقق فوزا كبيرا على منتخب نينوى في افتتاح  بطولة العراق للمنتخبات بنتيجة 11 -3 والتي قادها الحكم الاتحادي عبد الخالق جبار

يذكر ان بطولة العراق للبيسبول والسوفت بول اقيمت على ملاعب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجادرية   للمدة من 11 ولغاية 13 من الشهر الحالي بمشاركة فرق تمثل محافظات بغداد و ميسان وكركوك والديوانية ونينوى.

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