بغداد.. انطلاق بطولة أندية العراق للشباب بالمصارعة الحرة والرومانية

شفق نيوز- بغداد

تنطلق، اليوم السبت، في العاصمة العراقية بغداد منافسات بطولة أندية العراق للشباب للمصارعة الحرة والرومانية، بمشاركة أندية من بغداد ومختلف المحافظات العراقية.

وقال نائب رئيس الاتحاد، مهدي إسماعيل، لوكالة شفق نيوز إن "البطولة ستقام في المركز التخصصي التابع للاتحاد في ملعب الشعب الدولي، وتستمر حتى 25 من الشهر الجاري".

وأضاف أن "المؤتمر الفني للبطولة سيُعقد اليوم، في قاعة المركز بحضور ممثلي الفرق المشاركة، وذلك لإصدار التعليمات وتسمية الحكام، وغيرها من الأمور الإدارية".

وأشار إلى أن "عملية وزن اللاعبين ستسبق النزالات للتأكد من أوزانهم، حيث ستتولى لجنة متخصصة تدقيق الأوزان قبل بدء المنافسات الفعلية"، مبيناً أن "هذه البطولة تُعد محطة مهمة لاختيار مصارعي المنتخب العراقي للشباب، استعداداً للبطولات الخارجية المقبلة".