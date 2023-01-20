بغداد.. الجماهير تملأ ساحة الاحتفالات الكبرى للاحتفال بكأس خليجي 25 واستقبال المنتخب العراقي

شفق نيوز/ غصت ساحة الاحتفالات الكبرى وسط العاصمة بغداد، يوم الجمعة بآلاف المواطنين للاحتفال بوصل المنتخب العراقي قادما من البصرة حاملا كأس خليجي 25.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن المنصة الكبرى شهدت ظهور محافظ البصرة أسعد العيداني رفقة عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم ونائبه يونس محمود.

واضاف مراسلنا؛ ان رحلة الوصول من مطار بغداد إلى ساحة الاحتفالات الكبرى سارت بشكل بطيء لتزاحم الجماهير على جانبي الطريق ، فيما تضطر الحافلة الى التوقف نتيجة نزول المواطنين إلى الشارع وإيقاف الحافلة لتحية اللاعبين.

وصلت طائرة المنتخب العراقي، اليوم الجمعة، الى مطار بغداد الدولي بعد تتويجه بلقب خليجي 25، يتقدمهم وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، ومحافظ البصرة اسعد العيداني.

وبعد ذلك، ارتقى المنصة أعضاء المنتخب العراقي حاملين معهم كأس الخليج وقاموا بتحية الجماهير.

وحطت طائرة المنتخب على ارض مطار بغداد وكان في استقبالهم عدد من المسؤولين، فيما ترجل رئيس الاتحاد عدنان درجال من سلم الطائرة حاملاً كأس خليجي 25 قبل أن يعود لتسليمه الى كابتن المنتخب العراقي جلال حسن.

وفي صالة كبار الشخصيات (VIP)، تم استقبال أعضاء المنتخب العراقي وسط احتفالات بقدومهم على أنغام اغان عراقية ازياء عراقية تمثل مراحل مختلفة من تاريخ العراق.

ويستعد المنتخب العراقي الذي احتفل في محافظة البصرة بكأس بطولة خليجي للاحتفال مع الجماهير العراقية في ساحة الاحتفالات وسط بغداد مع الجماهير التي تنتظر قدومه منذ نحو 4 ساعات وتجمعت بالمئات للاحتفال بالمنتخب وانجازه باحراز لقب بطولة خليجي.

وفور وصول بعثة المنتخب توجهوا عبر حافلتين خاصة (VIP) إلى ساحة الاحتفالات، فيما احتفلت الجماهير في شارع المطار عبر التلويح للاعبي المنتخب وهي تحمل الاعلام العراقية، فيما أوقفت بعض الجماهير المحتفلة الحافلتين لثوان معدودة احتفالا بالانجاز قبل أن تكملا مسيرهما نحو الوجهة المحددة لها.