بغداد .. اتحاد الطائرة يعلن مباراتين مؤهلتين للدوري الممتاز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة الطائرة، يوم الأحد، عن مباريات نهائيات دوري الدرجة الأولى المؤهلة للدوري الممتاز بعد أن تأهلت أربعة أندية لمباريات ‫نصف نهائي البطولة وهي: اكاد عنكاوا، وسولاف، والهندية، ومصافي الوسط .

‏وقال رئيس الاتحاد العراقي حبيب علي اللاوندي لوكالة شفق نيوز، إن مباريات الحسم المؤهلة إلى الدوري الممتاز ستقام في بغداد اليوم الأحد بإجراء مباراتين في قاعة النادي الأرمني المغلقة .

‏وأضاف ان المباراة الأولى ستجمع نادي اكاد عنكاوا مع نادي سولاف، تاليها مباراة نادي الهندية مع نادي مصافي الوسط.

وأشار اللاوندي الى ان، نادي الهندية ضرب موعداً مع مصافي الوسط الى الدور نصف النهائي لدوري الدرجة الأولى المؤهل للدوري الممتاز بعد التغلب على سولاف بثلاثة أشواط لاثنين.

وتابع رئيس الاتحاد، ان أكاد عنكاوا تفوق على مصافي الوسط ضمن المنافسات ذاتها بثلاثة أشواط دون رد ورغم خسارة الأخير فقد تأهلا معا الى الدور نصف النهائي.