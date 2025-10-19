"بعيدون عن التوتر والضغوط".. مدرب الشرطة: جاهزون لمواجهة الاتحاد

شفق نيوز- بغداد

أكد مدرب الشرطة مؤمن سليمان، مساء اليوم الأحد، جاهزية فريقه لمواجهة نادي الاتحاد السعودي ضمن الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا النخبة.

وأشار سليمان، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إلى "جاهزية الفريق الكاملة لمواجهة الاتحاد، مبيناً أن "الهدف هو تحقيق نتيجة إيجابية ترضي جماهير النادي".

وأضاف أن "الفريق استفاد كثيراً من فترة التوقف الدولي وعمل خلالها على تطوير الأداء الفني"، موضحاً أن "الجهاز الفني يسعى لإدخال اللاعبين أجواء المباراة بعيداً عن التوتر والضغوط".

وعبر سليمان، عن رضاه على ما قدمه اللاعبون خلال الفترة الماضية وثقته بقدرتهم على الظهور بشكل أفضل في لقاء الغد.

من جانبه، أكد لاعب الشرطة محمود المواس، أن "الفريق سيلعب بأسلوبه الهجومي المعتاد بهدف حصد النقاط الثلاث أمام الاتحاد"، لافتاً إلى "تركيز اللاعبين على أنفسهم وسعيهم لتقديم أداء ممتع يليق باسم الشرطة".

وعُقد المؤتمر الفني، مساء اليوم الأحد، في قاعة المؤتمرات بفندق شاهين، حيث جرى خلاله اعتماد الأطقم الرسمية للفريقين وتثبيت التعليمات التنظيمية الخاصة بالبطولة.

وتم الاتفاق على أن يرتدي فريق الشرطة الزي الأخضر الكامل، فيما سيظهر حارس مرماه بالزي الأسود، في حين سيلعب فريق الاتحاد بالزي الأبيض الكامل، مع اعتماد الزي البرتقالي لحارس مرماه.

كما ناقش المؤتمر، الجوانب الفنية والإدارية الخاصة بالمباراة، إلى جانب التعليمات التسويقية والطبية والإعلامية، فيما شهد الاجتماع حضور المدير الإداري للفريق هاشم رضا، ومدير العلاقات علي صيوان، ومسؤول التجهيزات بلال حسين.

ومن المقرر أن تُقام المباراة على ملعب المدينة الدولي عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد.