بعيداً عن البطاقات.. حكم يستخدم "ركلة قاضية" بمباراة في كأس بيرو (فيديو)

شفق نيوز/ قام حكم مباراة بين "سبورت هواكيا" و"ماغدالينا سيديك" في كأس بيرو لكرة القدم، بتوجيه ركلة قاضية لأحد أفراد الطاقم التدريبي في مشهد غير مألوف.

وبدأت الحادثة عندما كان الحكم، لويس أليغري، يستعد لطرد أحد أعضاء نادي ماغدالينا، اقتحم أحد أفراد الطاقم التدريبي أرض الملعب وهو يحمل زجاجة بلاستيكية بيده، على ما يبدو بنية الاعتداء على الحكم.

ورداً على ذلك، استخدم أليغري قدمه اليمنى لتوجيه ركلة قوية إلى المدرب الذي لم تتحدد هويته.

وأصابت الركلة رأس المدرب وأسقطته أرضاً، قبل أن ينهض بعد لحظات وهو يبدو مرتبكا ومصدوماً.

وأظهرت اللقطات التلفزيونية أن الحادثة وقعت في الدقيقة 82 بعد أن أشهر أليغري البطاقة الحمراء، إثر إشارة من أحد مساعديه إلى شخص من مقاعد بدلاء فريق ماغدالينا.

واللافت أن الحكم تمكن من الإمساك بالبطاقة الحمراء التي كان يشهرها بيده اليسرى، رغم رد فعله السريع للتعامل مع الاعتداء الوشيك.

وتدخلت الشرطة لتهدئة الوضع، حيث حاول لاعبو الفريق الذي تعرض مدربه للركلة الانتقام من الحكم ومساعديه.

ولم يتضح بعد ما إذا كان المدرب قد أصيب بجروح خطيرة أو ما إذا كان الحكم سيواجه أي إجراءات تأديبية.