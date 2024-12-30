بعمر 27 عاماً.. وفاة لاعب المنتخب الإيرلندي في "يوم عيد ميلاده"

شفق نيوز/ أعلن نادي كليفتونفيل المنافس بدوري أيرلندا الشمالية لكرة القدم، يوم الاثنين، وفاة مدافعه مايكل نيوبيي في يوم عيد ميلاده السابع والعشرين.

وسبق لنيوبيري اللعب في صفوف منتخب أيرلندا الشمالية وقد بدأ مسيرته في نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وذكر بيان صادر عن كليفتونفيل: نادي كليفتونفيل لكرة القدم محطم لمعرفة نبأ الموت المفاجئ لمايكل نيوبيري.

وأضاف: خالص تعازينا لعائلة مايكل وأصدقائه والعديد من الزملاء الذين لعب إلى جوارهم خلال مسيرته، والجماهير التي شعرت بالصدمة والحزن من هذا النبأ الصادم في هذه الأوقات العصيبة.

وانضم نيوبيري إلى كليفتونفيل في وقت سابق من العام الجاري بعد أن لعب في صفوف فيكينغور أولافسفيك الأيسلندي ولينفيلد الأيرلندي.