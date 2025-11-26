بعشرة لاعبين.. منتخب الأردن يتعادل مع نظيره العراقي

شفق نيوز- بغداد

تعادل منتخب العراق للناشئين مع نظيره الأردني، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس آسيا دون 17 عاماً لحساب المجموعة E التي تستضيفها مدينة العقبة الأردنية.

وجرت المباراة على ملعب العقبة في الأردن عند الساعة الرابعة عصراً وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وسجل منتخب الأردن هدفه الأول في الدقيقة 48، ومن ركلة جزاء سجل العراق هدف التعادل عند الدقيقة 53، وجاء الهدف الثاني للمنتخب العراقي عن طريق البديل حيدر الطالبي في الدقيقة 75، وسجل منتخب الأردن هدف التعديل في الدقيقة 84 عن طريق اللاعب سليمان العليان، وأنقذ أسامة حسين المنتخب العراقي من خسارة أكيدة بعد أن تصدى لركلة جزاء في الدقيقة 90+8.

وشهد اللقاء طرد مدافع المنتخب الأردني في الدقيقة 39 من الشوط الأول لتراكم البطاقات، ليكمل منتخب الأردن المباراة بعشرة لاعبين.

ويلعب منتخب العراق ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات الفلبين، والأردن، وبوتان، وأستراليا، ضمن تصفيات كأس آسيا التي تقام في الأردن للمدة من 22 إلى 30 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وكان منتخب العراق للناشئين قد حقق يوم السبت الماضي أول انتصار له على حساب المنتخب الفلبيني بنتيجة 3-2 في افتتاح التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 17 عاماً، ضمن منافسات المجموعة E