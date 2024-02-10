بعشرة لاعبين.. زاخو يتعادل مع الحدود سلبياً في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تعادل فريق الحدود، يوم السبت، مع ضيفه فريق زاخو من دون اهداف في انطلاق مباريات دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب نادي الكرخ عند الساعة الثانية من بعد الظهر.

وشهد اللقاء طرد قائد فريق زاخو احمد ابراهيم في الدقيقة الـ 22 من الشوط الأول لتعمده إخراجه الكرة من مرمى فريقه باليد ليكمل زاخو اللقاء بعشرة لاعبين، واحتسب حكم اللقاء على اثر ذلك ركلة جزاء للحدود أضاعها المهاجم ابراهيم غازي.

وكانت منافسات الجولة الـ 12 انتهت بتصدر فريق القوة الجوية برصيد 30 نقطة يليه الشرطة بالوصافة برصيد 25 نقطة ثم الزوراء ثالثا برصيد 23 نقطة .