بعشرة لاعبين.. الكرمة يكرم وفادة القوة الجوية بهدفين

شفق نيوز/ فاز فريق الگرمة على ضيفه فريق القوة الجوية 2- 1 ضمن منافسات دوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

و‏جرت المباراة على ملعب الرمادي اليوم السبت عند 5:00 عصراً.

‏أنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل فريق الكرمة هدفه الأول من ركلة جزاء نفذها بنجاح المحترف يوسف اومارو في الدقيقة 56 وعاد نفس اللاعب ليسجل هدفاً ثانياً لفريق الكرمة في الدقيقة 66، وسجل الجوية هدف التقليص من ركلة جزاء نفذها بنجاح علاء عباس في الدقيقة 90+10.

شهد اللقاء طرد لاعب فريق الكرمة محمود خضير في الدقيقة 42 لتعمده اللعب الخطر ليكمل الگرمة المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة رفع الكرمة رصيده للنقطة 27 بالمركز العاشر، وتجمد رصيد القوة الجوية عند النقطة 34 بالمركز السادس.