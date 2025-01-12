بعشرة لاعبين.. "الشياطين الحُمر" تطرد أرسنال من كأس الاتحاد بركلات الترجيح

شفق نيوز/ حقق مانشستر يونايتد فوزاً على مضيفه أرسنال، يوم الأحد، بركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة المثيرة بالتعادل 1-1، ليتقدم للدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقدم مانشستر يونايتد في الدقيقة 52 بتسديدة برونو فرنانديز من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتعادل غابرييل بعد 11 دقيقة أخرى عقب طرد ديوغو دالوت لاعب يونايتد لحصوله على الإنذار الثاني.

وتصدى ألتاي بايندير حارس "الشياطين الحُمر" بشكل رائع لركلة جزاء نفذها قائد أرسنال مارتن أوديغارد، قبل أن يهدر أرسنال عدة فرص لحسم المباراة.

وسيعرف يونايتد منافسه في الدور الرابع عندما يتم سحب القرعة لاحقا.

وكان كاي هافرتس لاعب أرسنال هو الوحيد من بين أول 4 منفذين لركلات الترجيح الذي أهدر محاولته إذ حرمه بايندير من التسجيل قبل أن يتقدم زيركزي، الذي تعرض لصيحات استهجان في الهزيمة أمام نيوكاسل يونايتد الشهر الماضي، ليحسم ركلات الترجيح لفريقه بنتيجة 5-3.

وبعد شوط أول مخيب للآمال، تقدم يونايتد بتسديدة فرنانديز من داخل المنطقة بعد تمريرة رائعة من أليخاندرو غارناتشو.

لكن بعد مرور 10 دقائق أخرى انقلبت المباراة رأسا على عقب، إذ تلقى دالوت الإنذار الثاني بسبب تدخل متهور على ميكل ميرينو.

وبعد دقيقتين، تعامل بايندير مع كرة بشكل سيئ لتصل إلى غابرييل، الذي اصطدمت تسديدته بماتيس دي ليخت وسكنت الشباك ليمنح أرسنال السيطرة على المباراة.

وكان بوسع أرسنال أن يكمل انتفاضته حين حصل على ركلة جزاء مثيرة للجدل، بعد سقوط هافرتس عقب احتكاك بسيط مع هاري مغواير.

لكن بايندير تصدى بشكل رائع لتسديدة قائد أرسنال أوديغارد، قبل أن يهدر أرسنال عدة فرص أخرى.