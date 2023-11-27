بعشرة لاعبين.. الزوراء يتعادل مع العربي الكويتي في كأس الاتحاد الاسيوي

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي الزوراء مضيّفه العربي الكويتي، يوم الاثنين، بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة لكأس الاتحاد الآسيوي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدف دون مقابل جاء عن عن طريق المحترف كريستوفر جون في الدقيقة 31، وفي الدقيقة 37 أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء بوجه لاعب الزوراء علي كاظم بعد أن حصل بطاقة صفراء في بداية اللقاء ليكمل الزوراء المباراة بعشرة لاعبين.

وفي الشوط الثاني سجل سلطان العنزي في الدقيقة 88 هدف التعديل للعربي الكويتي.

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة الثامنة بالمركز الثاني في المجموعة الثالثة ، ورفع العربي رصيده للنقطة الخامسة بالمركز الثالث.