بعشرة لاعبين.. الاتحاد السعودي يهزم الشرطة العراقي بدوري أبطال أندية آسيا

شفق نيوز- بغداد

تعرض فريق الشرطة العراقي لخسارة ثقيلة أمام ضيفه الاتحاد السعودي، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أندية آسيا النخبة لكرة القدم في العاصمة بغداد.

وانطلقت المباراة عند الساعة السابعة مساء، في ملعب المدينة بمنطقة الحبيبية في بغداد بحضور جماهيري يفوق 32 ألف متفرج ملأ مدرجات الملعب، وانتهت لصالح الفريق السعودي بنتيجة 4-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق الاتحاد السعودي بهدفين مقابل هدف بعد شوط مثير افتتح فيه فريق الشرطة التسجيل مبكراً في الدقيقة الخامسة عبر اللاعب بسام شاكر، قبل أن ينجح موسى ديابي في تعديل النتيجة لصالح الاتحاد في الدقيقة السابعة عشر، ثم عاد لاعب الاتحاد فابينيو ليمنح فريقه التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة التاسعة والعشرين.

وقد شهد الشوط جدلاً تحكيمياً بعد تسديدة قوية من دومينيك ميندي لاعب الشرطة ارتدت من القائم وتجاوزت خط المرمى دون أن يحتسبها الحكم الإماراتي هدفاً للشرطة رغم الرجوع إلى تقنية الفيديو.

وشهدت مجريات الشوط الأول أفضلية نسبية للاتحاد في الاستحواذ وصناعة الفرص، بينما ضغط الشرطة بقوة في الدقائق الأخيرة وكاد أن يعادل النتيجة لولا تألق دفاع الاتحاد.

ومع بداية الشوط الثاني وعند الدقيقة 50 طرد حكم اللقاء لاعب الاتحاد دانيلو بيريرا بعد إعاقته لاعب الشرطة دومنيك ميندي، وفي الدقيقة 61 سجل الاتحاد هدفه الثالث عن طريق اللاعب حسام عوار، وبعد هدف الاتحاد ضغط الشرطة حتى الدقيقة 76 حيث سجل الاتحاد هدفه الرابع من كرة مرتدة عن طريق نفس اللاعب حسام عوار.

وبهذه النتيجة تراجع الشرطة للمركز 11 برصيد نقطة واحدة وقفز الاتحاد للمركز السابع برصيد ثلاث نقاط.

وكان فريق الاتحاد السعودي قد خاض وحدته التدريبية الأخيرة مساء أمس الأحد على أرض ملعب المدينة، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث شهدت منطقة الحبيبية، وتحديداً شارع المعارض، انتشاراً مكثفاً لقوات الأمن.

وجاءت هذه الإجراءات بالتنسيق مع إدارة نادي الشرطة، في ظل التوترات التي أعقبت مباراة المنتخبين العراقي والسعودي ضمن الملحق المؤهل إلى كأس العالم والتي أقيمت مؤخراً في السعودية وشهدت أجواءً جماهيرية محتقنة.