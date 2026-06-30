بعد 9 مواسم متتالية.. جلال حسن يودع "عش النوارس"

شفق نيوز- بغداد

أعلن حارس مرمى المنتخب العراقي، وحامي شباك نادي الزوراء، جلال حسن، مساء اليوم الثلاثاء، مغادرة "عش النوارس" بعد تسعة مواسم متتالية مع الفريق الكروي.

وقال حسن في تدوينة على حسابه في منصة "انستغرام"، وتابعتها وكالة شفق نيوز: "ليس سهلاً أن تودع مكاناً منحته أجمل سنوات عمرك ولا أن تطوي صفحة كُتبت فيها آلاف الذكريات.. تسعة مواسم من الانتماء، عشتُ فيها تفاصيل لا تُحصى، واحتفظتُ منها بوجوه ستبقى عالقة في الذاكرة ومواقف سترافقني أينما ذهبت.. وأخص بالذكر الجمهور العظيم".

وأضاف: "اليوم أغادر الزوراء لكنني لا أغادر الذكريات ولا المحبة ولا الامتنان لكل من شاركني هذه الرحلة ووقف إلى جانبي وساندني بكلمة أو بابتسامة أو بثقة".

وختم حسن بالقول: "شكراً للزوراء الكيان الذي منحني شرف الانتماء وشكراً لكل من كان جزءاً من هذه القصة الجميلة (جمهور وإدارة ولاعبين وإداريين ومدربين ومعالجين).. سأشتاق لكم جميعاً وستبقون في قلبي ما حييت".