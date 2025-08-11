بعد 9 سنوات من الحب.. كريستيانو رونالدو يدخل القفص الذهبي رسمياً

شفق نيوز- متابعة

حسم نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو (40 عاماً) الجدل، وتقدم رسمياً بطلب الزواج من شريكته جورجينا رودريجيز (31 عاماً)، ليتوج علاقة حب استمرت 9 أعوام.

ونشرت جورجينا صورة لخاتم الخطوبة على "إنستغرام"، معلقة بكلمات مؤثرة: "نعم، أوافق. في هذا وفي كل حياتي". في خطوة تُوّجت بها قصة حب جمعت الثنائي منذ عام 2016.

وكان نجم نادي النصر السعودي، يُبدي تردداً في الإعلان عن الزواج منذ سنوات، لكن في نيسان/ أبريل الماضي، أثارت جورجينا التكهنات بنشرها صورة لخاتم مختلف في إصبعها، قبل أن يُلاحظ المتابعون حديثًا غامضاً لرونالدو خلال حضوره حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر 2024" في دبي كانون الأول/ ديسمبر 2024، حيث قال إنه "لمن دواعي سروري الكبير الفوز بهذه الجائزة. ابني الأكبر هنا، وزوجتي هنا".