بعد 45 يوماً انتظار.. أربعة محترفين أفارقة ينضمون إلى الميناء العراق

شفق نيوز/ أعلن مدرب نادي الميناء العراقي حسن احمد، يوم الأربعاء، إكمال إجراءات التعاقد مع أربعة لاعبين محترفين افارقة لضمهم للفريق الكروي، بعد نحو 45 يوماً من التأخير.

وقال أحمد لوكالة شفق نيوز، ان التعاقدات تمت بعد رفع العقوبة المفروضة على النادي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب عدم تسديد مستحقات سابقة للاعب محترف وبعد انتهاء المدة التي كان قد حددها الفيفا بعدم التعاقد مع اي لاعب اجنبي او محلي، موضحاً ان هناك فقرة في القانون الدولي لكرة القدم تسمح للتعاقد مع اللاعبين خلال شهر يسمى شهر انتقالات اللاعب الحر وهو الشهر الذي يسمح للاعب الذي لم يوفق في التعاقد مع أي نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية وقد استغل الميناء هذا الشهر وتعاقد مع اربعة لاعبين افارقة.

وبين، أن تأخر التحاق اللاعبين بالفريق جاء بسبب تأخير صدور التأشيرة العراقية لاكثر من شهر ونصف واليوم قد تم إصدارها بشكل رسمي .

واشار الى ان اللاعبين الاربعة هم افارقة، وان الفريق بحاجة لهم سيما وأنه يلعب بلاعبين من الشباب بعد المنع الدولي، موضحاً أن اثنين منهم يلعبان بمركز قلب الدفاع وواحد في مركز الارتكاز وواحد سيلعب في خط الهجوم .

وأوضح أن الإدارة اكملت إجراءات اللاعبين المحترفين بالكامل، فقد تم إصدار تأشيرات دخولهم الى العراق، و سيلتحقون بصفوف الفريق في الجولة المقبلة او بعدها، مؤكدا أنهم سيكونون اضافة كبيرة لنادي الميناء خلال المباريات المقبلة في دوري النجوم.

ولفت إلى أنه سيتم تطعيم الفريق بهم الى جانب لاعبينا الشباب المتواجدين بعد معاناة طويلة ونحن نلاقي اقوى الاندية العراقية في الأدوار السابقة لدوري نجوم العراق .

يذكر ان فريق الميناء يحتل المركز 13 برصيد 26 نقطة بعد انتهاء الجولة 22 لدوري نجوم العراق لكرة القدم .