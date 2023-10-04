بعد 40 يوماً.. أيمن حسين يفسخ عقده مع الرجاء المغربي ويعود للقوة الجوية

شفق نيوز/ عاد مهاجم المنتخب العراقي لكرة القدم، أيمن حسين، مجدداً إلى صفوف فريق القوة الجوية بعد أن فسخ عقده بالتراضي مع نادي الرجاء المغربي.

وسيمثل أيمن حسين "الصقور" في دوري المحترفين للموسم 2023-2024 بعد أن حصل على الاستغناء من نادي المغربي، ليعود مجدداً إلى القوة الجوية بعد جولة احترافية في فريق الجزيرة الإماراتي ومن ثم الرجاء المغربي.

وأعلن نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، مساء أمس الثلاثاء، فسخ تعاقده مع اللاعب العراقي أيمن حسين بالتراضي.

ولم تدم إقامة أيمن حسين في نادي الرجاء الرياضي سوى شهر ونصف الشهر، إذ أنه تعاقد مع الرجاء في 22 آب/ أغسطس 2023، وفسخ عقده في 3 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.