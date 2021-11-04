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بعد 40 عاماً.. مدرب عراقي يحرز لقب الدوري الاردني لفريق الرمثا

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-04T18:49:42+0000
بعد 40 عاماً.. مدرب عراقي يحرز لقب الدوري الاردني لفريق الرمثا

شفق نيوز/ حقق المدرب العراقي امين فيليب، لفريق الرمثا الأردني، يوم الخميس، تتويج تأريخي لفريقه في الدوري الاردني لكرة القدم، بعد تعادله مع فريق الجزيرة بهدف واحد لكل منهما.

وأعاد فيليب اللقب الى الرمثا والتتويج بالدوري الأردني بعد غيابه عن الصدارة لقرابة 40 عاماً.

وكان فيليب يحتاج للفوز أو التعادل أمام الجزيرة للتتويج باللقب، كون فريق الرمثا لديه 46 نقطة متوفقاً بفارق المواجهات المباشرة على وصيفه الوحدات بـ44 نقطة.

ووضع فيليب العلم العراقي على كتفيه اثناء التتويج اعتزازا بالعراق.

يذكر ان امين فيليب احد تلاميذ شيخ المدربين العراقيين الراحل عمو بابا، وعمل معه مساعدا في فريق القوة الجوية قبل ان يهاجر الى لندن قبل 15 عاما، ويمارس العمل مدربا مغتربا في انكلترا مع فرق الفئات العمرية.

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