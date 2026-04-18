بعد 34 عاماً.. المنتخب العراقي يلاعب عمالقة العالم

شفق نيوز- بغداد

بعد مرور 34 عاماً على إنجاز تاريخي لم يتمكن أحد من كسره، يستعد منتخب العراق لكرة القدم لمواجهة تحدٍ عالمي جديد، إذ سيواجه خلال شهر واحد فقط اثنين من أقوى منتخبات العالم، هما فرنسا المصنفة الأولى عالمياً، وإسبانيا المصنفة الثانية.

ويستحضر هذا الإنجاز في ذاكرة العراقيين ما حدث عام 1993، عندما واجه المنتخب العراقي نظيره البرازيلي ودياً، وكان حينها يتصدر تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وبعد أيام قليلة واجه منتخب إيطاليا الذي كان يحتل المركز الثاني. وبذلك أصبح منتخب العراق آنذاك الوحيد في العالم الذي واجه المنتخبين الأول والثاني عالمياً خلال شهر واحد.

واليوم، يعيد التاريخ نفسه، إذ يقف المنتخب الوطني على أعتاب تكرار هذا الإنجاز الاستثنائي، وهو رقم قياسي صامد منذ أكثر من ثلاثة عقود، بانتظار أن يكتبه نجوم الكرة العراقية مجدداً في نهائيات كأس العالم 2026، التي تنطلق في 11 حزيران/يونيو 2026.

وستكون هذه المرة التحديات أكبر والمهمة أصعب، إلا أن المنتخب العراقي أثبت قدرته على صنع التاريخ، بعد تأهله إلى كأس العالم إثر فوزه على بوليفيا في الملحق العالمي بنتيجة 2-1.