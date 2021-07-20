بعد 3 أيام من نيله ميدالية.. وفاة بطل العراق لكمال الأجسام بجلطة قلبية

شفق نيوز/ توفي بطل العراق لكمال الاجسام صلاح حسين، يوم الثلاثاء، إثر إصابته بجلطة قلبية في أحد مطاعم السليمانية بإقليم كوردستان.

وقال شيركو محمد رئيس اتحاد كمال الاجسام في السليمانية لشفق نيوز، "مع الأسف توفي صلاح حسين بطل العراق لكمال الاجسام واسيا والعرب اثر جلطة قلبية انتابته في احد المطاعم، حيث توفي على اثره في الحال ونقل الى الطب العدلي".

وكان صلاح قد حصل على المركز الثالث في بطولة العراق التي اختتمت قبل ثلاثة أيام فقط.

يشار ان صلاح حسين من مواليد النجف وحصل على مراكز متقدمة في البطولات التي شارك فيها على الصعيد المحلي والقاري.