بعد 24 ساعة.. الاتحاد العراقي يفشل بعقد اجتماع له للمرة الثانية

شفق نيوز/ طالب اعضاء الجمعية العموميّةِ في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، رئيس الاتحاد عدنان درجال، بتأجيل انعقاد اجتماعهم التشاوري الى الخامس والعشرين من الشهر المقبل.

وجاء ذلك على خلفية فشل الاجتماع الذي كان من المقرر عقده اليوم، رغم حضور درجال، ورؤساء الاتحادات الفرعيّة وممثلي الأندية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان "درجال افتتح الاجتماع في مقرِّ الاتحادِ، بحُضورِ النائبِ الأول لرئيس الاتحاد علي جبار، والأعضاء يحيى زغير ومحمد ناصر وفراس بحر العلوم وغالب الزاملي ورحيم لفتة وخلف جلال، ورشا طالب، والأمين العام محمد فرحان، ورؤساء الاتحادات الفرعيّة وممثلي الأندية".

واضاف ان "الأمينُ العامُّ للاتحادِ قام بتَدوينِ الحضور في القاعةِ، ومن 58 عضواً كان عددُ الحضور 26 عضواً فقط، مع غياب 33، ولعدم اكتمالِ النصابِ القانونيّ، طالب أعضاءُ الجمعية العموميّة الحاضرين بانعقادِ الاجتماعِ في الخامس والعشرين من الشهر المُقبل".

وبهذا الصدد، قال رئيس نادي الكهرباء علي الأسدي، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش اجتماع الجمعية وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "على وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية، التدخل العاجل لإيجاد حل واضح وشامل لوضع الاتحاد العراقي"، مؤكّدًا أن "الوضع الحالي لم يعد يطاق".

من جانبه، قال الخبير القانوني الدولي نزار احمد للوكالة: "لقد انتهت فترة الـ24 ساعة لعقد اجتماع ثاني بنصاب او بدون نصاب، لذلك اي اجتماع يعقد بعد الساعة 12 ظهرا سوف يكون باطلا جملة وتفصيلا لان فترة الـ24 ساعة الزامية ولايجوز تمديدها دقيقة واحدة".

وكان رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال قد اعلن يوم امس الاحد تأجيل الاجتماع لعدم اكتمال النصاب إلى يوم الاثنين.