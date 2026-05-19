بعد 22 عاماً من الغياب.. أرسنال بطلاً للدوري الإنكليزي بتعثر السيتي

شفق نيوز- لندن

حسم أرسنال لقب الدوري الإنكليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 22 عاماً، بعدما فرض بورنموث التعادل 1-1 على ضيفه مانشستر سيتي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من البطولة.

وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 78 نقطة بفارق أربع نقاط خلف أرسنال المتصدر، وهو فارق لا يمكن تعويضه مع تبقي جولة واحدة فقط على نهاية الموسم.

ورفع أرسنال رصيده إلى 14 لقباً في الدوري، محققاً تتويجه الأول منذ موسم 2003-2004.

في المقابل، عزز بورنموث موقعه في المركز السادس برصيد 56 نقطة، ليضمن المشاركة الأوروبية الموسم المقبل، مع استمرار آماله بالمنافسة على مقعد دوري أبطال أوروبا.