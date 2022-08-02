بعد 20 يوما.. مدرب منتخب ناشئي العراق يتعهد بالظهور بشكل لائق في كأس العرب

شفق نيوز/ قدّمَ الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدَم، ظهر اليوم، مُدربَ مُنتخب الناشئين (أحمد كاظم) في المُؤتمرِ الصِحافيّ الذي أقيمَ في مقرِّ اتحادِ الكرة، وحضرَ المُؤتمر أعضاءُ الاتحاد: أحمد الموسوي ورحيم لفتة وخلف جلال والأمينُ العامّ للاتحاد محمد فرحان.

وافتتحَ عُضو الاتحاد، الناطق الرسميّ باسمه (أحمد الموسوي)، المُؤتمرَ الذي حضرته وكالة شفق نيوز؛ بشرحِ آليّةِ اختيارِ المُدربِ، بعدَ أن اختارَ الاتحادُ (أحمد كاظم) مدرباً للناشئين، وإن الاتحاد يضعُ ثقتهُ به وبجهازه الفنيّ لخلقِ جيلٍ حقيقيّ للكرةِ العراقيّة يكون نواةً مُستقبليّةً للمُنتخباتِ الوطنيّة.

وأعربَ المُدرب (أحمد كاظم) عن شكرهِ لاتّحادِ الكرةِ الذي وضعَ ثقتهُ الكاملة به، قائلاً "هو شرفٌ لكلِ مُدربٍ للإشرافِ على المُنتخباتِ الوطنيّةِ، وسنبذلُ قُصارى جهدنا لإخراجِ جيلٍ يمثلُ الكرةَ العراقيّة خيرَ تمثيل".

وأوضحَ: إنه التَقى وزيرَ الشَباب والرِياضة رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدّم (عدنان درجال) الذي قدّمَ الدعمَ اللازم لاختيارِ الجهازِ الفنيّ المُساعد والمُضي في بطولةِ كأس العرب لتكون محطةً حقيقيّةً للوقوفِ على مُستوياتِ اللاعبين، ومن ثم إعداد فريقٍ جيدٍ قادرٍ على التأهُّلِ إلى كأسِ آسيا، وهو هَدفنا الحقيقيّ في الفترةِ المُقبلة.

وأشارَ إلى: إنه قدّمَ قائمةَ الجهاز الفنيّ المُساعد للاتحادِ، وينتظرُ المُصادقةَ عليها والمُباشرة بالتدريباتِ اليوميّة، حيثُ التقيت اللاعبين وتحدثنا عن الجوانبِ التنظيميّةِ والإداريّةِ والتربويّةِ والسلوكيّةِ التي هي أساسُ نجاح أي منتخبٍ بهذه الأعمار، وسنباشرُ اليوم بإقامةِ أول وحدةٍ تدريبيّةٍ في ملعبِ مَركزِ الموهبة التخصصيّ في ملعبِ الشعب الدولي.

وأضاف: إنه بحاجةٍ إلى دعمِ الجميع، لاسيما وسائل الإعلام والأنديّة قبل اتحادِ الكرة، لأن الفترةَ الزمنيّة ضيقةٌ جداً لانطلاقِ بطولةِ العرب التي أسفرت قرعتها عن مواجهةِ منتخباتٍ أفريقيّةِ لديها نتائج مُميزةٌ بالفئاتِ العمريّةِ مثل منتخبات المغرب وموريتانيا وجزر القمر، وبالتالي طلبنا إقامةَ معسكرٍ تدريبيّ في أربيل ليكون فرصةً لإعدادِ الفريق.

وبيّنَ: "أمامنا 20 يوماً فقط لانطلاقِ كأس العرب، وسنسابقُ الزمنَ لإعدادِ الفريقِ من أجل الظهورِ في البُطولةِ بشكلٍ لائق".

يشارُ إلى أن المدرب (أحمد كاظم) قد أوضحَ، من خلال المُؤتمر، الآليّةَ التي اختارَ من خلالها الجهازَ الفنيّ المُساعد.