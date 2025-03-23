بعد 18 فوزاً.. سيدات برشلونة تتلقى أول خسارة من ريال مدريد

شفق نيوز/ تغلب فريق ريال مدريد للسيدات، يوم الأحد، على غريمه التقليدي برشلونة (3-1)، ضمن قمة منافسات الأسبوع 23 من الدوري الإسباني للسيدات، محققاً بذلك أول انتصار تاريخي له بعد تعرضه إلى 18 خسارة متتالية.

وأقيم الكلاسيكو النسائي على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في برشلونة، حيث سيطر المستضيف على مجريات المباراة معتمدا على تمريرات قائدته الإسبانية أليكسيا بوتياس.

ووسط سيطرة برشلونة، فاجأ ريال مدريد مستضيفه بهز شباكه في الدقيقة 41، عندما أرسلت لاعبة الوسط الدنماركية كارولين صوفي هانسن، كرة عرضية لتصل إلى رأسية الإسبانية ألبا ريدوندو، لتنهي الشوط الأول بتقدم فريقها.

وواصل المستضيف الضغط على خصمه هجوميا في الشوط الثاني، ليسجل هدف التعادل بالدقيقة 67 عبر المهاجمة النرويجية كارولين جراهام هانسن.

لكن ريال مدريد عاد للهجمات المرتدة من جديد، ليثمر عن ذلك هدف ثان عبر المهاجمة الإسكتلندية كارولين واير، في الدقيقة 87، قبل أن تضيف الثالث بالدقيقة 6+90، ليحقق فريقها أول انتصار في تاريخه على غريمه التقليدي برشلونة.

ومنذ تأسيس نادي ريال مدريد الفريق النسائي في 2020، تعرض لخسائر متتالية من برشلونة قوامها 18 هزيمة في مختلف المسابقات المحلية والأوروبية.

ورفع الضيف رصيده إلى 59 نقطة، ويبقى في مركز الوصافة بجدول الترتيب، وقلص الفارق مع المتصدر وحامل اللقب برشلونة إلى 4 نقاط.