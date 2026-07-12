بعد 120 دقيقة شاقة.. الأرجنتين تعبر سويسرا وتواجه إنكلترا في نصف النهائي

شفق نيوز- كانساس

حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه الصعب على نظيره السويسري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، عقب تمديد المباراة إلى شوطين إضافيين.

ودخل المنتخب الأرجنتيني المباراة بقوة، وافتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة بواسطة أليكسيس ماك أليستر، الذي ارتقى إلى ركلة ركنية نفذها ليونيل ميسي وحولها برأسه إلى شباك الحارس غريغور كوبل.

وحافظ الأرجنتينيون على تقدمهم حتى الدقيقة 67، عندما أدرك دان ندوي التعادل لسويسرا، بعدما أنهى هجمة جماعية بتسديدة مرت من بين قدمي الحارس إيميليانو مارتينيز، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وتعقدت مهمة المنتخب السويسري في الدقيقة 72، إثر طرد مهاجمه بريل إمبولو بعد مراجعة تقنية الفيديو.، وكان الحكم قد أشهر البطاقة الصفراء أولاً بوجه الأرجنتيني لياندرو باريديس، قبل أن يتراجع عن قراره ويمنح إمبولو إنذاراً ثانياً بداعي التمثيل، ليكمل المنتخب السويسري المباراة بعشرة لاعبين.

ورغم النقص العددي، نجحت سويسرا في الصمود حتى نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، مستفيدة من تألق حارسها كوبل، الذي تصدى لمحاولة خطيرة من ليساندرو مارتينيز في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، لتمتد المواجهة إلى شوطين إضافيين.

وفي الدقيقة 112، تمكن خوليان ألفاريز من تسجيل هدف الفوز للأرجنتين، لينهي المقاومة السويسرية، قبل أن يضيف لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة، منهياً آمال المنتخب السويسري في العودة.

وبهذا الفوز، ضربت الأرجنتين موعداً نارياً مع إنكلترا في الدور نصف النهائي، بعدما تجاوز المنتخب الإنكليزي النرويج بهدفين مقابل هدف واحد بعد التمديد.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الأرجنتين وإنكلترا، يوم الأربعاء 15 تموز الجاري، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد، على ملعب مرسيدس بنز في مدينة أتلانتا، فيما تجمع مباراة نصف النهائي الأخرى فرنسا وإسبانيا يوم الثلاثاء.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد بلغ ربع النهائي بعد فوز مثير على مصر بنتيجة 3-2، بينما تأهلت سويسرا عقب تجاوز كولومبيا بركلات الترجيح 4-3، إثر انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بعد 120 دقيقة.