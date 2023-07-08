بعد 12 موسما في عرين الشياطين الحمر.. دي خيا يعلن رحيله

شفق نيوز / أعلن حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، ديفيد دي خيا، يوم السبت، رحيله عن النادي، وذلك بعد قضائه 12 موسماً في ملعب أولد ترافورد.

وكتب الحارس الإسباني، البالغ عمره 32 عاماً، رسالة وداع لجماهير الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث انتهى عقد دي خيا بنهاية يونيو/حزيران الماضي.

وخاض دي خيا، الذي انضم ليونايتد في 2011 حين كان أليكس فيرغسون مدربا للفريق، أكثر من 500 مباراة ليكون أكثر لاعبي الجيل الحالي مشاركة.

وكتب دي خيا في حسابه على إنستجرام "أود توجيه رسالة وداع لكل جماهير مانشستر يونايتد. أود التعبير عن امتناني وتقديري للحب الذي تلقيته طيلة 12 عاما، لقد حققنا الكثير منذ قرار العزيز أليكس فيرغسون بضمي لهذا النادي".

وفاز دي خيا بلقب الدوري الإنكليزي في موسمه الثاني مع يونايتد، وهو اللقب الأخير لفيرغسون كمدرب، كما فاز بكأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة وكأس الاتحاد الإنكليزي والدوري الأوروبي.

وحصل دي خيا، مرتين على جائزة القفاز الذهبي لأكثر حارس حافظ على شباكه نظيفة على مدار الموسم، كان آخرها في الموسم المنصرم حيث أنهى يونايتد البطولة في المركز الثالث وتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وتعرض الحارس الفائز بجائزة أفضل لاعب في الموسم في يونايتد أربع مرات، للانتقادات بسبب أخطائه في السنوات الأخيرة.

ويسعى مانشستر يونايتد، للتعاقد مع أندريه أونانا حارس نادي إنتر ميلان.