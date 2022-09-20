بعد يوم من توجيه بـ"التكتم" عن إعلانها.. اتحاد الكرة يكشف الأندية المرخصة للدوري الممتاز

شفق نيوز/ اعلنت لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن منح ترخيص لـ18 نادياً رياضياً ضمن الدوري الممتاز.

وقال عضو اللجنة كاظم حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "الاندية التي حصلت على التراخيص هي: نفط الوسط، والشرطة، والحدود، والنجف، والصناعة، والكرخ، والكهرباء، والنفط، وكربلاء، واربيل، والميناء، وزاخو، ونفط البصرة، والزوراء، والقاسم، وامانة بغداد، ونفط ميسان، ونوروز".

وبين ان "الاندية التي لم ترخص هي: القوة الجوية، والطلبة، والديوانية، بسبب عدم معالجة القضايا المالية المكتسبة للدرجة القطعية، و يضاف لهم نادي سامراء لعدم امتلاكه ملعباً مؤهلاً".

وأشار حسن إلى أن "من حق الاندية التي لم ترخص ان تكمل وضعها خلال فترة الاستئناف"، لافتاً إلى أن "يومي الجمعة والسبت غير داخلان ضمن أيام الاستئناف الخمسة".

ويوم أمس الاثنين، أبلغت أوساط رياضية وكالة شفق نيوز، بأن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، وجه لجنة التراخيص بتأجيل إعلان أسماء الاندية المرخصة للمشاركة في الدوري الممتاز.

وبينت أن الهدف من المقترحات للخروج من الإشكالات التي تحدث والتي تتسبب في خلافات، مشيرة إلى أنه من الممكن ترخيص عدد من الأندية التي لا يمكن لها أن ترخص على أرض الواقع.

ولفتت الى أن هذا المقترح قد يدخل يتقاطع مع عمل الاتحاد وقد يعرض لجنة التراخيص و المكتب التنفيذي للمساءلة القانونية.