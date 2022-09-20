بعد يوم من تكليفه.. رئيس الهيئة المؤقتة الجديدة لـ"الصقور" يعتذر عن المهمة

شفق نيوز/ الهيئة المؤقتة الجديدة لادارة نادي القوة الجوية الرياضي، يوم الثلاثاء، عن اعتذار المرشح لرئاسة الهيئة المؤقتة للنادي التي تمت تسميتها أمس، عن المهمة.

وقال عضو الهيئة المؤقتة علاء محمد، لوكالة شفق نيوز، ان "الفريق الركن قيس المحمداوي قدم اعتذاره عن تولي رئاسة الهيئة المؤقتة للنادي التي كلفه بها وزير الدفاع بالتنسيق مع اللجنة الاولمبية، أمس الاثنين، وذلك لعدم تفرغه".

واضاف "تم ترشيح المفتش العسكري لوزارة الدفاع الفريق الركن عماد الزهيري لرئاسة الهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية بدلا من المحمداوي".

واشار محمد الى ان "الرئيس الجديد سيباشر على الفور بمهمته الى جانب المرشحين في ادارة النادي لثلاثة اشهر".

ويوم أمس الاثنين، أبلغ عضو مكتب الاندية الرياضية في اللجنة الاولمبية العراقية، مصطفى جبار علك، وكالة شفق نيوز، بتشكيل هيئة مؤقتة جديدة لإدارة نادي القوة الجوية، بالاتفاق بين اللجنة الاولمبية ووزارة الدفاع، وستستمر بعملها لمدة ثلاثة أشهر.

وبين ان "اللجنة مكونة من: الفريق الركن قيس خلف رحمة رئيساً للهيئة، وسمير كاظم نائباً للرئيس، واللواء الركن عبد المحسن فلحي اميناً السر، والعميد عمار هاني اميناً مالياً، وعضوية كل من اللواء الركن معد بداي، واللواء الركن مهدي ياسر، وعلي زيدان، وعلاء محمد".