بعد يومين.. بطولة العراق الكبرى لبناء الأجسام تنطلق في السليمانية

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد العراقي لبناء الاجسام، فائز عبد الحسن، يوم الأحد، عن رعاية رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن لبطولة العراق الكبرى للعبة، التي ستقام في السليمانية.

وقال عبد الحسن، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة ستقام في محافظة السليمانية باقليم كوردستان الاربعاء المقبل للفترة من 7-10 ايار الجاري".

وأضاف أن "البطولة ستكون لفئات الشباب والمتقدمين والماسترز والكلاسيك فيزيك والكلاسيك بدي والفيزيك والمسكلر فيزيك".

وأشار إلى انه "تم رصد جوائز مالية للفائزين في البطولة، بواقع 5 ملايين دينار لبطل أبطال بناء الأجسام، ولبطل ابطال الكلاسيك فيزيك ستكون 3 ملايين دينار، ولبطل ابطال الكلاسيك بدي 3 ملايين دينار، ولبطل ابطال الفيزيك 3 ملايين دينار، ولبطل ابطال المسكلر فيزيك 3 ملايين دينار".

ولفت إلى أنه "يضاف الى المبلغ المالي لكل بطل متوج من المشاركين، رعاية كاملة لمدة عام من قبل شركة زيونة كروب للمكملات الغذائية".