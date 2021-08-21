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بعد أول خسارة.. حكيم شاكر يغادر الفيصلي الاردني

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-21T11:40:59+0000
بعد أول خسارة.. حكيم شاكر يغادر الفيصلي الاردني

شفق نيوز/ ذكر أمين عام الصحافة الرياضية في الاردن عوني فريج، يوم السبت، أن الكابتن حكيم شاكر ترك مهمته التدريبية مع الفيصلي الاردني، وذلك بعد نحو اسبوعين على تعاقده مع النادي.

وقال عوني في تصريح حصلت عليه وكالة شفق نيوز، إن المدرب العراقي تخلى عن منصبه كمدرب اول للفريق الفيصلي، مشيراً إلى تكليف محمد عقيل مع المدرب حاتم عقل لتسلم المهمة بدلا عنه .

وعزا الكابتن حكيم شاكر سبب تقديمهطلب ترك المهمة التدريبية الى "ظروف عائلية خاصة تمنعه من الاستمرار" وفق ورقة الاستقالة.

وكان فريق نادي الوحدات قد فاز امس الاول (الخميس)، في كالاسيكو جماهيري على الفيصلي الذي يقوده حكيم شاكر بهدفين نظيفين ضمن الدوري الاردني للمحترفين الجارية احداثها بالاردن.

وقررت إدارة الفيصلي التعاقد مع المدير الفني العراقي حكيم شاكر، الذي وصل إلى عمّان في التاسع من آب الجاري، لقيادة الفريق.

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