بعد وعود منذ سنوات عدة.. منظومات "VAR" تدخل الملاعب العراقية أخيراً

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن تسلمه رسمياً لثلاث منظومات "VAR" لضبط قرارات الحكام في دوري المحترفين للموسم 2023-2024.

وقال نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد، محمد عرب، لوكالة شفق نيوز، إن "المنظومات وصلت رسمياً وأصبحت بحوزة الشركة الناقلة للدوري وهي جاهزة للعمل في دوري المحترفين بكوادر عراقية تساندها كوادر تدريب من شركة (ميديا برو) التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، إضافة إلى طاقم سوري من ثلاثة أشخاص وشخص آخر من الفيلبين سيكونون متواجدين كمساندين إلى جانب حكامنا العراقيين".

وبين أنه "تم إكمال كل الإجراءات والموافقات الرسمية بشأن المنظومتين المتبقيتين بعد تعاقد رسمي أجراه رئيس الاتحاد الكابتن عدنان درجال مع شركة برتغالية"، مشيراً إلى أنه "سيتم شحنها من البرتغال فوراً لتصل إلى العراق قبل انطلاق دوري المحترفين".

وأوضح عرب أن "منظومة VAR ستكون عاملاً متوازناً لدفع دوري المحترفين خطوات إلى الأمام، وهي إضافة جديدة للحكام العراقيين لاكتساب الخبرة من خلال المعايشة مع الحكام الأجانب".

واستدرك بأن "وجود الأجانب في إدارة منظومة VAR لا يقلل من شأن حكامنا".

يشار إلى أن الاتحاد العراقي لكرة القدم وطوال السنوات الماضية يعلن قبل انطلاق موسم للدوري الممتاز أن منظومة "VAR" ستكون حاضرة في منافسات الدوري، وأنه تعاقد مع شركات لشراء هذه المنظومات.