بعد وعود حكومية.. دهوك يعدل من الانسحاب من الدوري الكوردستاني

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي دهوك يوم الأحد، عن عدولها من انسحاب فريقها الكروي من بطولة الدوري الكوردستاني الممتاز والبقاء وخوض المنافسات بعد تعهدات من محافظ دهوك ومدير رياضة اقليم كوردستان.

وقال هافال بريفكاني عضو المكتب الإعلامي للنادي لوكالة شفق نيوز؛ ان "النادي كان قد قرر الانسحاب بشكل رسمي من منافسات الدوري الكوردستاني بسبب الضائقة المالية التي يعاني منها النادي لكن تدخل محافظ دهوك علي تتر ومدير رياضة كوردستان شاكر سمو وإبداء الوعود بتوفير المال للفريق بعد الاتفاق مع حكومة الاقليم بغية البقاء في الدوريين الكوردستاني والعراقي عدل النادي عن الانسحاب".

واضاف ان "الدعم الذاتي قليل جدا وأن النادي لا يستطيع الاكتفاء مادياً من الاعلانات التسويقية حيث يشارك في دوريين هما العراقي والكوردستاني الممتازين".

وتابع ان "النادي يحتاج الى دعم حكومي ايضاً رغم أنه تم تسليم دفعة مالية للاستمرار في الممتاز لحين النظر في القضية من قبل محافظ دهوك السيد علي تتر الا ان ذلك لا يكفي ابدا لحجم نفقات النادي ونأمل ان يكون القادم افضل وستصل الأموال للنادي خلال أيام قليلة".

ويحتل فريق نادي دهوك المركز الثامن برصيد تسع نقاط بالدوري العراقي الممتاز بعد انتهاء الجولة الخامسة.