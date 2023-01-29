بعد وصوله لبغداد.. رئيس الاتحاد الدولي للسباحة يكشف لشفق نيوز برنامجه لتطوير اللعبة في العراق

شفق نيوز/ وصل رئيس الاتحاد الدولي للسباحة والرياضات المائية الكويتي حسين المسلم الى بغداد للقاء رئيس اللجنة الاولمبية العراقية ورئيس الاتحاد العراقي والاتفاق على برنامج مع الجانب العراقي لخدمة اللعبة في العراق.

وقال حسين المسلم لوكالة شفق نيوز، إنه "اتفق مع الاتحاد العراقي للسباحة والرياضات المائية على وضع برنامج لتطوير السباحة في العراق".

واضاف ان "البرنامج الأول الذي وضعناه في العراق هو تعليم السباحة في المدارس الابتدائية من خلال الاتفاق والتنسيق مع وزارتي الشباب والرياضة والتربية العراقيتين لاعتماد منهاج السباحة مادة دراسية في المدارس الابتدائية ليتعلم الطلاب السباحة وأن لا يتعرضوا مستقبلا للغرق".

وتابع أن "الجانب الثاني الذي تم الاتفاق عليه هو ترشيح سباحين عراقيين اثنين لادخالهما بمعسكر تدريبي بعيد الأمد يستمر مدة اربع سنوات في هنغاريا وستكون الدعوة بعد أربعة اشهر من الان وسيكون معسكر السباحين للتدريب والتطوير تحت اشراف امهر المدربين".

واشار الى ان "الاتحاد الدولي يحرص كل الحرص على تطوير السباحة في العراق سيما وان العراق مليء بالخامات الممتازة التي بالإمكان تطويرها لتنافس في بطولات دولية مقبلة".

وكان المسلم وصل بغداد صباح اليوم وكان باستقباله رئيس الاتحاد العراقي للعبة خالد كبيان.