بعد ودية زامبيا.. وحدة تدريبية صباحية للمنتخب العراقي وزيدان واقبال يلتحقان بعد غد

شفق نيوز/ أجرى المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم السبت، وحدة تدريبية على أرض ملعب الشعب الدولي بمشاركة (31) لاعباً، فيما كشف اتحاد اللعبة عن التحاق المحترفين "زيدان إقبال وعلي الحمادي" سيكون بعد غد.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "المُنتخب الوطني خاض، اليوم، وحدة تدريبيّة صباحيّة على أرضِ ملعب الشعب، وبمشاركة (31) لاعباً هم كلٌ من: جلال حسن، محمد صالح، دلوفان مهدي، محمد شاكر، حسن عبد الكريم، مراد محمد، عباس قاسم، علي حصني، إبراهيم بايش، مصطفى محمد جبر ، محمد علي عبود ، محمد قاسم، سعد عبد الأمير ، حسن داخل، حسين جبار ، شيركو كريم، وكاع رمضان، مهند عبد الرحيم، سعد ناطق، أحمد فرحان، مناف يونس، رسلان حنون، ضرغام إسماعيل، حسن رائد، أمجد عطوان، مصطفى ناظم، بشار رسن، أيمن حسين، علاء عباس".

وأضاف الاتحاد أن "التمريناتُ جاءت بدنيّةً واستشفائيّة، ولمدة ساعةٍ كاملةٍ، وتنوعت من لاعبٍ إلى آخر حسب دقائق اشتراكهم في مُباراة أمس ضد منتخبِ زامبيا، وشملت أيضاً بعضَ الأمور الفنيّة بإشراف الجهاز الفني".

وبيّن الاتحاد أن "الجهازُ الفني منح للاعبي المُنتخبِ الوطني قسطاً من الراحةِ بعد نهايةِ تدريبات اليوم، والسَماح لمُغادرة مقرّ إقامتهم، على أن يكون التحاقهم غداً في مقرّ الإقامة، ومن المؤمل أن يلتحقَ معهم اللاعب (علي فائز) ومُعاودة التدريباتِ تحضيراً لمواجهتي الإمارات وسوريا ضمن التصفياتِ المُؤهلةِ لمونديال قطر 2022، بينما سيكون التحاق زيدان إقبال وعلي الحمادي بعد غد".

وكان المنتخب الوطني خاض أمس الخميس، مباراة ودية مع منتخب زامبيا على ملعب المدينة في بغداد، انتهت بفوزه على نظيره الزامبي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك تمهيداً لمباراته امام المنتخب الاماراتي ضمن تصفيات كأس العالم في قطر.