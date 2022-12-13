بعد ودية الميناء.. مقترح لمباراة أخرى مع المنتخب الكويتي تحضيراً لخليجي 25

شفق نيوز / كشفت اللجنة العليا المشرفة على بطولة خليجي 25، اليوم الثلاثاء، عن مقترح لإقامة مباراة ودية للمنتخبين العراقي والكويتي تسبق انطلاقة البطولة، وتوجيه الدعوات لرؤساء حكومات البلدان المشاركة لحضور المنافسات.

يأتي ذلك بعد اتفاق مسبق عقدته الهيئة الادارية المؤقتة لنادي الميناء، مع نادي الكويت الكويتي لإقامة مباراة ودية في افتتاح ملعب الميناء في البصرة.

وقالت اللجنة العليا المشرفة على بطولة كأس الخليج 25 في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "عقدت اجتماعها الخامس في مقر وزارة الشباب والرياضة، وسط بغداد، برئاسة وزير الشباب والرياضة، رئيس اللجنة العليا أحمد المبرقع وحضور أعضائها وممثليهم من المؤسسات والهيئات الساندة".

وأضاف البيان أن "رئيس اللجنة عرض مجمل ما أنجز خلال المدة المنصرمة حتى الآن من جهود للجهات الساندة فيما يخص قطاعات النقل البري والجوي والصحي والاخرى المتعلقة باستقبال كبار الضيوف فضلا عن ما تم تسجيله خلال الأسبوع الفائت من ملاحظات في جولة تفقدية إلى البصرة وطرح تصورات كاملة إلى اللجنة، بشأن افتتاح ملعب الميناء الأولمبي في أواخر الشهر الحالي بلقاء نادي الميناء مع نادي الكويت الكويتي".

ووفقا للبيان، فقد تم خلال الاجتماع "مناقشة مقترحات الأعضاء المتنوعة حول إقامة لقاء ودي يسبق البطولة بين منتخبنا الوطني ومنتخب الكويت الشقيق وتوجيه الدعوات إلى رؤساء وزراء مجلس التعاون الخليجي واليمن بإسم الراعي الرسمي للبطولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وكذلك دعوة وزراء الشباب والرياضة في بلدان الخليج واتحاداتهم الكروية والسفراء والمسؤولين ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ورئيس الاتحاد الدولي وآخرين"

كما ناقش الحضور "تفصيليا ملفات الإعلام والنقل التلفزيوني والصحة وغيرها من الأمور التي تخص العمل الساند لانجاح البطولة، واطلعت اللجنة على جانب مهم من سير العمل في البصرة على مستوى البنى التحتية وجميع المتعلقات التي تم تأمينها بشكل كامل لتكون النسخة المقبلة على درجة كبيرة من النجاح في التحضير والإعداد".

وأمس قال مشرف فريق نادي الميناء علي فاضل لوكالة شفق نيوز، إن الادارة اتفقت مع ادارة نادي الكويت الكويتي لخوض مباراة افتتاح ملعب الميناء الدولي يوم 25 كانون الأول الجاري.

ويترأس العراق "البلد المنظم" المجموعة الاولى في بطولة خليجي 25، وسيكون الى جانبه حسب تسلسل القرعة اليمن والسعودية وسلطنة عمان .

فيما ترأس منتخب البحرين المجموعة الثانية كونه بطل البطولة الاخيرة، وسيكون الى جانبه حسب تسلسل القرعة الكويت وقطر والإمارات