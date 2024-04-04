بعد واقعة القوة الجوية.. دهوك وزاخو يمنعان حضور جماهير الفريق "الضيف" لمدة سنتين

شفق نيوز/ اتفقت إدارتا ناديي دهوك وزاخو، يوم الخميس، على تدابير جديدة تهدف الى ضمان السلامة والأمان خلال المباريات، حيث يقضي الاتفاق بمنع حضور جماهير الفريق الضيف إلى ملعب الفريق المضيف لمدة سنتين متتاليتين.

ويأتي هذا القرار استناداً الى المخاوف المتزايدة من تكرار حوادث الشغب بين جماهير الفريقين.

وتم التوصل الى هذا الاتفاق خلال لقاء جمع رؤساء ناديي دهوك وزاخو في مقر اللجنة الأولمبية في دهوك بحضور رئيس اللجنة الاولمبية بدهوك.

وأكد رئيس نادي دهوك، عبدالله جلال الدين لوكالة شفق نيوز، أن "الامن والسلامة العامة لجماهير الفريقين تمثل أولويتها القصوى مشيرا الى أنهما "يتحملان مسؤولية حدوث أي حادث غير مرغوب فيه داخل الملعب".

من جانبه، اكد رئيس نادي زاخو عمار فرهاد للوكالة على "قوة العلاقات بين الناديين نظرا لتشاركها في نفس المحافظة، مشيرا إلى أن "الناديين يحتلان مراكز متقدمة في ترتيب دوري نجوم العراق".

وأضاف أن "الهدف هو الحفاظ على مستوى الفريقين وتجنب فرض عقوبات جديدة عليهما".

وسيشهد مساء يوم السبت المقبل مباراة بين نادي زاخو ونادي دهوك في ملعب زاخو ضمن بطولة دوري نجوم العراق، حيث سيغيب جمهور دهوك وفقاً للاتفاق.