بعد واقعة الفلافل.. السماوة يخطف لاعبا يمنياً من الطلبة

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الإدارية لنادي السماوة لكرة القدم، اليوم الأحد، عن إتمام صفقة لاعب المنتخب اليمني مفيد جمال.

وذكر عضو ادارة النادي، علي عزيز لوكالة شفق نيوز، أن "نادي السماوة اتفق بشكل نهائي مع اللاعب اليمني مفيد جمال؛ على كافة بنود العقد وسيصل اليوم عصر لتوقيع العقد بشكل رسمي".

وبين عزيز، أن "الاتفاق تم لنهاية الموسم لكن ادارة النادي تطمح لفترة أكبر من المتفق عليها".

واستغنى نادي الطلبة عن اللاعب اليمني بعد أدلى بتصريح بأنه اضطر إلى اكل الفلافل صباحا ومساءً بسبب عدم دفع مستحقاته من قبل النادي.