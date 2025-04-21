بعد واقعة "السيجار".. اتحاد الكرة يقلص عقوبة نادي دهوك ومدربه

شفق نيوز/ قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الإثنين، قبول طلب نادي دهوك ومدربه، وتعديل العقوبة بحقهما، لتشمل غرامة مالية وحرمان المدرب من مرافقة النادي مباراة واحدة.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "لجنةُ الاستئنافِ في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، اجتمعت وناقشت طلب الاستئناف المُقدم من قبل نادي دهوك الرياضيّ بالعدد 380 في 17/4/2025 على قرار لجنةِ الانضباطِ بالعدد 100 في 16/4/2025، وبعد الاطلاع على الأولياتِ الخاصّة بالدعوى تقرر قبوله من الناحيةِ الشكليّة".

وأضافت "من خلال الأولياتِ وتقريرِ مشرف المباراةِ، وبعد فحصِ الافلام المرسلة إلينا وتدقيقها.. عليه قررت اللجنة ما يلي، تعديلَ قرار لجنة الانضباط المرقم 100 في 16/4/2025، ومعاقبةَ نادي دهوك بغرامةٍ ماليةٍ قدرها (10,000,000) عشرة ملايين دينار عراقيّ استناداً لأحكامِ المادة (49/2/أ ) من لائحةِ الانضباط والأخلاق للموسم 2024-2025".

وأضافت "معاقبةَ مسعود ميرال، مدرب فريق نادي دهوك بالحرمان من مرافقةِ الفريق (مباراة واحدة) مع غرامةٍ ماليةٍ قدرها (2,000,000) مليونا دينار عراقيّ استنادًا لأحكامِ المادة (47/2/أ ) من لائحةِ الانضباط والأخلاق للموسم 2024-2025".

وأشارت إلى أنه "معاقبةَ كابو نادي دهوك (هاوكار سليم) و(محمد رعد) و (كاوه جلال محمد) بالحرمانِ من دخولِ الملاعب لمدة (6 أشهر) لكل واحدٍ منهم استنادًا لأحكامِ المادة (49) وبدلالةِ المادتين (88) و(167) من لائحةِ الانضباط والأخلاق".

وجاءت العقوبة بعد الاحتفال غير الرياضي الذي قام به مدرب الفريق وكابو دهوك باشعال سيجار "چروت" بشكل تهكمي، بعد تحقيق الفوز على زاخو بهدف وحيد في دوري نجوم العراق.