بعد واقعة "التقبيل".. رئيس الاتحاد الإسباني يقدم "اعتذاراً سريعاً"

شفق نيوز/ قدم رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، اعتذارا سريعا لتقبيله لاعبة الوسط جيني هيرموسو على شفتيها، خلال تتويج منتخب بلادها بلقب كأس العالم للسيدات، الأحد، في سيدني.

وأثار تقبيل روبياليس، 45 عاماً، لاعبة الوسط على شفتيها ردود فعل عالمية، بيد أنه قال الاثنين في مقطع فيديو نشره التلفزيون الإسباني "بالتأكيد ارتكبت خطأ وعليَّ الإقرار بذلك. حصل ذلك دون أي نية سيئة، في لحظة فرح كبيرة. هنا نراها (القبلة) طبيعية، لكن في الخارج أحدثت فوضى".

وتابع روبياليس: "لا خيار لدي سوى الاعتذار والتعلّم من ذلك.. وعند تمثيل الاتحاد أن أكون أكثر انتباهاً"، منتقداً الضجة التي أحدثها هذا الأمر.

وكان وزير الرياضة الإسباني طالب في وقت سابق، الاثنين، روبياليس بالاعتذار.

وقال ميكيل إيسيتا للإذاعة الإسبانية الوطنية "أعتقد أنه من غير المقبول تقبيل لاعبة على شفتيها لتهنئتها.. عليه تقديم تفسيرات والاعتذار، هذا هو الأمر المنطقي".

وفيما اعتبر الوزير أن الفوز على إنكلترا في النهائي 1-0 والتتويج للمرة الأولى في تاريخ البلاد، كان "لحظة من المشاعر الجياشة"، أضاف ان المسؤولين "عليهم توخي الحذر الشديد، لأننا نوجّه رسالة للمجتمع والرسالة هي حقوق متساوية، والاحترام".

ولم تكن تلك الواقعة الوحيدة المثيرة للجدل فيما يتعلق بالمنتخب الإسباني المتوج باللقب، إذ كان قد افتقد جهود أبرز لاعباته بسبب تمرد وقع على المدرب خورخي بيلدا قبل أشهر بدعوى أساليبه الصارمة في التعامل.

وشدّد روبياليس، الاثنين، أنه يتمتع بـ"علاقة رائعة" مع هيرموسو، التي دافعت عن رئيس اتحادها رغم تقبيلها وقولها "لم يعجبني ذلك"، علما بأنها كانت تضحك وهي تتحدث.

واعتبرت اللاعبة، في وقت لاحق، أن هذه اللحظة نابعة من "تصرف عاطفي طبيعي".

وقالت في تصريحات نقلها الاتحاد الاسباني "كان تصرفًا عفويًا تمامًا متبادلاً بسبب الفرح الهائل الذي يجلبه الفوز بكأس العالم".

وأضافت: "الرئيس وأنا لدينا علاقة جيدة، وسلوكه معنا جميعًا كان رائعًا وكانت بادرة طبيعية من المودة والامتنان.. لقد فزنا بكأس العالم ولن نحيد عما هو مهم".

واهدرت هيرموسو ركلة جزاء في المباراة، لكن إسبانيا صمدت لتفوز بهدف أولغا كارمونا في الشوط الأول.