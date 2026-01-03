بعد واقعة التحرش.. "المواي تاي" يفتح أبوابه لتدريب بنات البصرة مجاناً

شفق نيوز- البصرة

أعلن الاتحاد الفرعي للمواي تاي في البصرة، يوم السبت، عن فتح باب التسجيل مجاناً للفتيات في جميع قاعات المواي تاي بالمحافظة، وذلك لمدة شهر كامل، وذلك بعد حادثة تحرش مجموعة من الشباب بفتيات أثناء تجمّع للاحتفال بليلة رأس السنة، في واقعة أثارت الرأي العام .

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "نظرا لِما تتعرّض له بنات البصرة اليوم من مخاطر، وانطلاقاً من واجبنا الأخلاقي والرياضي في حمايتهن وتمكينهن، فإننا نعلن فتح باب تسجيل البنات مجاناً في قاعات المواي تاي في محافظة البصرة،وذلك لمدة شهر كامل".

وأوضح أن "المبادرة تشمل القاعات التالية: قاعة نادي الفاو/ أكاديمية أبي الخصيب (الكابتن: مقتدى)،قاعة نادي بلدية البصرة (الكابتن: علي محمد)، قاعة نادي القرنة (الكابتن: فاضل جواد)،قاعة نادي الاتحاد (الكابتن: سلام- لاماسوجِم)، قاعة نادي الخليج/ قاعة المحارب (الكابتن: مصطفى)، قاعة نادي الخور/ الشعيبة (الكابتن: عبدالله)، قاعة نادي البحري/ أكاديمية نادي البحري (الكابتن: فؤاد سالم)،قاعة نادي المدينة (الكابتن: حسن حاوي)،قاعة نادي أبي الخصيب/ أكاديمية أبي الخصيب (الكابتن: أكرم)

وأكد الاتحاد أن "هذا القرار، جاء بعد الاتفاق مع المدربين الأفاضل دعماً لبناتنا وتعزيزاً لقدراتهن على الدفاع عن النفس وبناء الثقة والقوة".

إلى ذلك، قال رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي فرع البصرة، حيدر المالكي، لوكالة شفق نيوز، إن "ما حدث في رأس السنة من واقعة تحرش دفعنا إلى عقد اجتماع مع المدربين لبحث إمكانية تقديم خدمات لفتياة المحافظة".

وأضاف أنه "تم في النهاية اتخاذ قرار بفتح التدريب المجاني لتمكينهن من الدفاع عن أنفسهن"، مؤكدا: "نحن لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام ما يحدث، ونتوقع إقبالاً واسعاً على المبادرة، وذلك استناداً إلى عدد الاتصالات التي وردتنا للتسجيل".

وأعلنت السلطات الامنية والمحلية في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق، امس الجمعة، القاء القبض على العشرات من المتهمين في قضية التحرش.

وكانت مجموعة من الشباب تحرّشت بفتيات أثناء تجمّع للاحتفال بليلة رأس السنة على كورنيش البصرة، في واقعة أثارت الرأي العام المحلي.