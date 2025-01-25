بعد هزائم مذلة.. "كابو" القوة الجوية يدعو جمهور الصقور للتظاهر لإقالة الادارة

شفق نيوز/ دعا كابو القوة الجوية علي المالكي يوم السبت، جمهور ومحبي النادي الى مظاهرات سلمية بعد غد الاثنين لإقالة إدارة نادي القوة الجوية بالكامل.

وقال المالكي لوكالة شفق نيوز؛ "لقد دعونا جمهور القوة الجوية للتواجد في الساعة الخامسة من مساء بعد غد الاثنين أمام نادي القوة الجوية للمطالبة باستقالة الادارة بالكامل بعد النتائج السلبية التي خرج بها الفريق، وآخرها الخسارة الاخيرة امام النجف اليوم السبت 4-0".

وشدد على ضرورة تواجد الجمهور من بغداد وكافة المحافظات العراقية للمظاهرات السلمية من اجل ابعاد الادارة التي أساءت للنادي واخفقت بإدارة الفريق وجعلته بمركز لا يليق باسم النادي العريق، مؤكدا ان حضور الجميع ضروري ولا يقبل أي عذر للتغيب.

واحتل فريق القوة الجوية بعد انتهاء الجولة السادسة عشر المركز السادس برصيد 28 نقطة بعد سلسلة هزائم النادي في منافسات دوري النجوم.

وكان رئيس رابطة القوة الجوية ضياء ابو برير نشر عبر حسابه الشخصي: "ادارة الجوية.. الكادر التدريبي.. اللاعبين.. العاملين في نادي القوة الجوية جميعاً انتهى وقتكم وحان وقت رحيلكم بكل ادب واحترام، لا نريد سلك امور اخرى، ولم يبقى لديكم اي شيء، اعطيناكم الوقت الكافي واعطيناكم وقت كثير لحفظ ماء الوجه، والان ارحلوا جميعاً وغداً لا نسمح لكم بالدخول، وصوت الجماهير اقوى من الجميع".