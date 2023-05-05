بعد هروب لاعبة.. الاتحاد العراقي يوضح: الوفد النسوي غير تابع لنا

شفق نيوز/ أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، توضيحاً بشأن هروب لاعبة عراقية من الوفد النسوي في فرنسا.

وقال الاتحاد في بيان رسمي ورد لوكالة شفق نيوز، "يودّ الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم أن يبينَ للرأي العامّ أن الوفدَ النسويّ المُتواجد حالياً في فرنسا غيرُ تابعٍ للاتحاد".

واوضح ان "الوفد النسويّ الذي برعايةِ الاتحادِ ذهبَ إلى باريس للفترة من 2/12 ولغاية 2023/2/18 للدخولِ في ورشِ تدريبٍ ومعايشةٍ بإشراف مدربين تابعين إلى الاتحادِ الفرنسيّ لكرةِ القدم حسب الاتفاقيّةِ المُبرمةِ مع الجانبِ الفرنسيّ، وعادَ الوفد إلى العراق بكاملِ العدد، وأدى مهمته بانسيابيةٍ عالية".

يشار إلى أن لاعبة على الأقل من وفد المنتخب كرة القدم النسوي العراقي قد هربت طلباً للجوء في فرنسا.

وكان مدرب منتخب العراق النسوي لكرة القدم قاسم جميل، قد نفى في وقت سابق من يوم الجمعة، أنباء هروب لاعبة من وفد المنتخب العراقي الذي يعسكر حالياً في فرنسا لتطوير الكرة النسوية.

يذكر أن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أطلق العام الماضي مشروع رعاية كرة القدم النسوية بالتعاون مع السفارة الفرنسية والاتحاد الفرنسي لكرة القدم، والذي يشمل رعاية وتطوير 100 لاعبة لثلاث فئات، فضلاً عن 30 مدربة و30 حكماً و30 من القيادات الإدارية، ومن جميع المحافظات.