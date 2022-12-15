بعد هبوطه لدوري "المظاليم".. الأزمة المالية تهدد وجود نادي الميناء

شفق نيوز/ أفاد مصدر في نادي الميناء الرياضي، يوم الخميس، بأن الأزمة المالية التي رافقت النادي منذ الموسم الماضي اشتدت في الآونة الأخيرة وباتت تهدد وجوده الكروي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، "صدر قرار الامر الولائي من السلطة القضائية يقضي بعدم إقامة انتخابات للهيئة العامة لنادي الميناء وتعطيل عمل الادارة، باتت يهدد وجود النادي ككيان رياضي".

وأشار إلى أن "الأزمة المالية ما زالت تعصف بالنادي والكادر التدريبي ولاعبيّ فريق الميناء لكرة القدم لم يستلموا مستحقاتهم منذ شهرين، وهم يشعرون بالقلق على مستقبل الفريق".

ولفت المصدر إلى أن "جميع فرق الدوري الممتاز ودوري الدرجة الاولى الذي يلعب فيه الميناء حالياً تستعد لموسم الانتقالات الشتوية لتطعيم صفوفها بلاعبين جدد، في حين أن الميناء ليس لديه الإمكانية المالية لتحقيق ذلك".

وهبط فريق نادي الميناء لكرة القدم إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي للدوري العراقي الممتاز بعد أن حلّ في المركز التاسع عشر.

ويعد نادي الميناء ثاني أقدم الأندية العراقية حيث تأسس في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1931، بعد نادي القوة الجوية الرياضي الذي تأسس في 4 تموز/ يوليو 1931.

والميناء هو أو فريق كروي من أندية المحافظات الذي يفوز بلقب بطل الدوري العراقي لكرة القدم، لينقل بذلك الكأس من الفرق البغدادية إلى محافظة البصرة.