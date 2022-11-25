بعد نهاية الجولة الأولى.. هذه فرص العرب لبلوغ دور الـ16

شفق نيوز/ باستثناء قطر، البلد المضيف، حققت المنتخبات العربية الأربعة نتائج إيجابية في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2022.

وكان أفضل إنجاز عربي من نصيب المنتخب السعودي، بعد تحقيقه فوزا تاريخيا على الأرجنتين بنتيجة 2-1، ليتصدر "الأخضر" المجموعة الثالثة للمونديال.

وتعادل منتخبا تونس والمغرب أمام الدنمارك وكرواتيا على الترتيب، فيما سقط "العنابي" في المباراة الافتتاحية أمام الإكوادور بهدفين نظيفين.

فرص السعودية

ويحتاج المنتخب السعودي للفوز في المباراة المقبلة أمام بولندا في الجولة الثانية، غدا السبت، لضمان التأهل لدور الـ16 من دون النظر لنتيجة الجولة الأخيرة التي سيواجه فيها نظيره المكسيكي، الأربعاء.

وتأهل المنتخب السعودي مرة واحدة إلى ثمن النهائي في مونديال 1994 بالولايات المتحدة، فيما ودع النسخ الأربع الأخرى التي شارك بها من دور المجموعات.

فرص تونس

يواجه المنتخب التونسي أستراليا بعد سقوطها الكبير أمام فرنسا برباعية، ويعني فوز "نسور قرطاج" الاقتراب خطوة نحو التأهل والوصول للنقطة الرابعة، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة فرنسا والدنمارك.

في حالة فوز فرنسا على الدنمارك مع فوز تونس على أستراليا، سيسعى نسور قرطاج لخطف نقطة التعادل مع "الديوك" في الجولة الأخيرة لتحقيق تأهل للمرة الأولى في التاريخ لثمن النهائي.

وحتى في حالة فوز الدنمارك أمام فرنسا، ستحتاج تونس نقطة التعادل على الأقل أمام الديوك في الجولة الأخيرة، للتأهل صحبة الدنمارك مع إقصاء حامل اللقب.

أما تعادل الدنمارك وفرنسا مع فوز تونس على أستراليا فسوف يبعثر أوراق المجموعة، وسيصبح لزاما على تونس الفوز على فرنسا للتأهل، أو التعادل وانتظار سقوط الدنمارك أمام أستراليا.

فرص المغرب

المنتخب المغربي سيصطدم بمتصدر المجموعة المنتخب البلجيكي صاحب الـ3 نقاط في الجولة الثانية.

"أسود الأطلس" يواجهون خطرا أقل من تونس، حتى في حالة التعادل أمام بلجيكا المتصدرة، فيمكن للمغرب التأهل بالفوز في الجولة الأخيرة أمام كندا، لكن مع انتظار ما ستسفر عنه مواجهة بلجيكا وكرواتيا في آخر جولة.

فوز المغرب أمام بلجيكا سيقربها خطوة كبيرة نحو التأهل، حيث قد يكفي وقتها المنتخب العربي التعادل في الجولة الأخيرة للتأهل رسميا إلى ثمن النهائي للمرة الثانية في التاريخ.

فرص قطر

المنتخب المستضيف للمونديال هو صاحب الموقف الأصعب، حيث يواجه المنتخب السنغالي في الجولة الثانية، السبت، قبل مواجهة هولندا في الجولة الأخيرة.

وأصبح لزاما على "العنابي" الفوز في المباراتين للتأهل، وإلا سيودع البطولة مبكرا.