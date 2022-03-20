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بعد نفاد فرص نقل المباراة من السعودية.. الاتحاد العراقي يشتكي لتحويل مباراة سوريا من الإمارات

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-20T08:55:53+0000
بعد نفاد فرص نقل المباراة من السعودية.. الاتحاد العراقي يشتكي لتحويل مباراة سوريا من الإمارات

شفق نيوز/ اعلن عضو في الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الأحد، عن رفع شكوى رسمية ضد قرار الاتحاد الدولي بشأن لقاء العراق وسوريا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال رحيم لفتة عضو اتحاد الكرة لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاتحاد رفع شكوى رسمية لمحكمة (كاس) الدولية اعتراضا على إقامة مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره السوري المقرر في التاسع والعشرين من الشهر الحالي في الإمارات".

واكد ان "من حق العراق ان يرفع شكوى بعدم اللعب في الامارات كون منتخب الامارات فريق منافس بالمجموعة فمن غير المعقول اقامة اللقاء هناك".

وبين لفتة ان "الاتحاد العراقي خاطب الاتحاد الدولي بهذا الشأن من باب حرصه على السياق المتبع إلا أن المباراة أقرت في الإمارات"، لافتاً إلى أن "الاتحاد العراقي سبق وان اعترض على الاتحادين الدولي والاسيوي لنقل مباراة العراق والامارات الى السعودية في قرار انفرادي لكن الاتحادين اصرا على القرار ولم يتسنَ لنا رفع الشكوى لضيق الوقت ومصادفة عطلة نهاية الأسبوع هناك".

يذكر ان مباراة العراق والامارات ضمن نفس المنافسات ستقام في السعودية الخميس المقبل بقرار من الاتحاد الدولي.

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