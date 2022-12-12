"بعد نداء أخير".. رحيل مصارع عراقي اثر صراع لعامين مع المرض

شفق نيوز/ توفي رياضي المصارعة وبناء الأجسام حازم أكرم، اليوم الاثنين، بعد صراع مع مرض الكلى دام عامين عن عمر ناهز الـ 54 عاماً .

ومارس أكرم، لعبة المصارعة وكان بارعاً فيها وشارك في بطولات محلية عديدة وكان قريبا من تحقيق المراكز الاولى وتمثيل المنتخب الوطني، كما مارس لعبة بناء الاجسام ورفع الاثقال بعد تركه المصارعة وقد أثر كثرة تناوله للبروتينات على كليتيه وحالته الصحية ليرحل اليوم عن الوسط الرياضي.

وكان رياضيو كركوك قد وجهوا نداء الى كل الرياضيين وغير الرياضيين، ذكروا فيه "كما تعلمون ان اخونا البطل العرب حازم اكرم يمر بظروف صحية سيئة جدا بسبب كليته الذي عجزه بنسبة كبيرة جداً لذا نوجه نداء لكل الخيرين على جمع مبلغ من المال لشراء كلية له، وهو الآن بأمس الحاجه له".

وكان البطل حازم أكرم قد وجه نداءه الأخير قبل وفاته خلال رقوده في مستشفى كركوك حيث يشكو فيه من عدم توفر العلاج ويحتاج لدعم مالي .

ومع هذه النداءات لم يتم الاستجابة من الجهات الرسمية باستثناء دعم بسيط من اصدقائه .